Polícia Durante fuga, carro capota, motorista morre e adolescente fica ferido PMR afirmou que veículo estava carregado com 858 quilos de maconha

Renault Logan ficou completamente destruído. Foto: Divulgação/PM

Jovem de 21 anos morreu e adolescente de 16 ficou gravemente ferido, após o carro que eles estavam, capotar na MS-164, em Maracaju, distante 163 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (14), durante fuga da Polícia Militar. O veículo estava carregado com 858 quilos de maconha.

A ocorrência foi durante a Operação Hórus, desencadeada pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e pela SEOPI (Secretaria Nacional de Operações Integradas), do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Policiais militares rodoviários deram ordem de parada ao condutor do carro Renault Logan, em frente a base operacional de Vista Alegre. O motorista de 21 anos, não obedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade em direção a Ponta Porã, conforme informações da PMR.

Os policiais foram atrás do veículo e cerca de 5 quilômetros depois, o rapaz que dirigia o Logan, perdeu o controle da direção, capotou e saiu da pista de rolamento. O carro parou com o teto no chão.

Quando se aproximaram do veículo, os policiais perceberam que os dois homens estavam presos às ferragens, além da existência de grande quantidade de maconha.

O Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado, prestou atendimento e socorreu o adolescente, que foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, em estado grave. O condutor do carro morreu no local.

Equipe de perícia técnica esteve no local e após a remoção do veículo, foi constatado que as placas não são originais, ou seja, adulteradas, sendo de Guarulhos, São Paulo.

Dentro do carro os policiais contabilizaram 858 quilos de maconha. O rapaz que morreu morava em Ponta Porã e o adolescente é natural de Uberlândia, Minas Gerais.