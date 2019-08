Lixo eletrônico Durante Jogos Radicais, ação vai coletar lixo eletrônico na Lagoa Itatiaia Ação faz parte da contrapartida ambiental dos Jogos que acontecem no sábado (17) em Campo Grande

Durante os Jogos Radicais Urbanos de Campo Grande, na Lagoa Itatiaia, ação vai coletar resíduos eletrônicos no sábado (17), com apoio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação). Materiais eletrônicos, a exemplo dos telefones celulares, pedem destinação específica.

Em 2018, os Jogos aconteceram no Parque das Nações Indígenas, que também foi contemplado com a coleta do lixo eletrônico, uma forma de contrapartida ambiental, conforme a Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

“Vamos cuidar da nossa cidade fazendo a destinação correta dos seus eletrônicos. Nossa vida é rodeada por aparelhos eletrônicos que um dia, perdem a vida útil. Saber como e onde descartar corretamente esses aparelhos é tão importante quanto adquirir novos, comentou o Diretor Presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Ficam de fora - O diretor ainda complementou que materiais como pilhas, lâmpadas, toners e cartuchos de impressora ficam de fora da coleta, que já contam com pontos específicos para descarte na cidade.

Dessa forma, podem ser descartados na coleta computadores e monitores, estabilizadores, placas eletrônicas, no breaks, cabos de força e de dados, telefones celulares, aparelhos de som, DVD, VHS e ventiladores. A coleta começa às 9h, na Rua Francisco de Paula com a Rua Bráulio, Bairro Tiradentes.