Vereador Ayrton Araújo Durante o recesso vereador Ayrton Araújo participa de diversas agendas na Capital

Os parlamentares da câmara municipal estão de recesso das sessões ordinárias, porém o vereador Ayrton Araújo vem percorrendo vários bairros e agendas na capital, estando perto da população e conversando com as pessoas para saber os problemas e buscar as soluções.

Entre as agendas do parlamentar, ele esteve presente no Evento “Amigos de Taquarussu”organizado pelo professor Genivaldo dos Santos, no qual reuniu seus amigos de infância de diversos municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

O vereador aceitou o desafio do Jornal Midiamax e percorreu de ônibus o trajeto de uma agenda no qual ele foi usuário do transporte coletivo por um ano, “fiz questão de andar pela cidade para ver de perto a necessidade dos munícipes e poder estar junto ao executivo prestando um bom serviço para nossa população. Se me encontrar pelas ruas, me pare, faça suas indicações e reclamações, estou à sua disposição, afirmou Ayrton”.

Outras agendas do parlamentar foi a audiência pública sobre o transporte público, esteve presente em visita às irmãs do projeto Arara Azul na Moreninhas, esteve presente com vários amigos com o companheiro Carlinhos no bairro das moreninhas pegando indicações para solicitar ao poder executivo.