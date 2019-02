Operação Durante Operação Fronteira Segura DOF apreende mais 200 quilos de droga

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam nesta quarta-feira (06.02), um caminhão VW/Baú de cor branca, do município de Aparecida de Goiânia (GO), transportando 225 quilos de maconha.

A droga estava sendo transportada em um caminhão, que tinha como passageiro um menor de idade que foi entregue ao Conselho Tutelar

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia MS-164, na região de Ponta Porã. A droga estava em seis caixas de papelão dentro do compartimento de cargas. O condutor, que estava com o filho de cinco anos de idade, disse que pegou o entorpecente em um posto de combustível na cidade de Amambaí e entregaria a um desconhecido em Campo Grande (MS), onde receberia determinado valor pelo transporte.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança entregue, juntamente com seus pertences, a uma conselheira para que seus direitos integrais fossem garantidos. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.

Operação fronteira Segura

Desde terça-feira (05.02) as ações em Ponta Porã passaram a ser coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFON/DIV) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e ganharam o apoio das forças federais de segurança, que intensificaram as atividades na área urbana e estradas que dão acesso ao município,

Militares do Exército também participam da Operação na fronteira

Além do Dof, o Exército Brasileiro, por meio do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Guarda Civil Municipal de Fronteira, as polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPMRv), Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o 4º Batalhão da Polícia Militar, participam desta segunda fase da operação que teve início no dia 18 de janeiro. A Polícia Nacional Paraguaia também está reforçando as ações no país vizinho.

De acordo com o secretário executivo do Gabinete de Gestão e coordenador da operação, coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, as fiscalizações que estão sendo realizadas tem como objetivo aumentar a sensação de segurança da população, reduzir os índices de criminalidade na região e os crimes transfronteiriços como o tráfico de drogas. “O nosso foco tem sido o desenvolvimento de ações de saturação, prevenção e repressão, que devem continuar por tempo indeterminado”, pontuou o coronel.