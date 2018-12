Abuso sexual Durante operação policial, homem é preso por estuprar sobrinha de 7 anos Operação cumpriu mandados de prisão e busca relacionados a pedofilia e estupro de vulnerável

Homem de 49 anos, suspeito de abusar sexualmente da sobrinha, de 7, foi preso na manhã de hoje, durante operação realizada pela Polícia Civil contra crimes de pedofilia e de estupro de vulnerável, em Anastácio.

De acordo com a Polícia civil, na operação são cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão.

Contra o tio da criança havia um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, que foi cumprido durante as ações da polícia.

Em outro local, em uma residência onde mora um suspeito de ter material pornográfico envolvendo adolescentes, foram apreendidos um celular e três pendrives, que passarão por perícia técnica no Instituto de Criminalística de Campo Grande.

A ação policial foi autorizada pela Justiça e contou com participação dos agentes dos setores de investigações de Anastácio e de Aquidauana.

O delegado titular de Anastácio informou que crimes deste tipo são tratados como prioridade junto com outros de igual gravidade e que a prisão realizada é resultado de investigações criteriosas que contaram com o apoio do CREAS e do Conselho Tutelar da cidade.