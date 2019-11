Polícia Durante perseguição, suspeito abandona Hilux e tenta fugir pelo mato Acabou alcançado e foi levado para a delegacia

Foi preso nesta segunda-feira (18) depois de uma perseguição por policiais rodoviários federais, na BR-262 em Miranda a 203 quilômetros de Campo Grande, um homem identificado como Rafael Francisco da Rocha de 34 anos. Ele estava com uma camionete Hilux roubada.

O flagrante aconteceu por volta das 13 horas desta segunda (18), quando os policiais avistaram a camionete e deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motorista que fugiu em alta velocidade, sendo perseguido pelos policiais.

Durante a perseguição, Rafael abandonou a camionete e tentou fugir a pé em meio a um matagal, mas acabou sendo alcançado pelos policiais confessando que pegou Hilux na rodoviária de Campo Grande e que levaria o carro para Corumbá.

A camionete havia sido roubada no dia 10 deste mês, no estado do Paraná. Pelo serviço o homem disse que receberia o valor de R$ 2 mil. Ele foi levado para a delegacia e autuado por receptação.