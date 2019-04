Perseguição Durante perseguição, viatura da PM bate e derruba muro de cemitério

Após o motorista perder o controle, uma viatura da PM (Polícia Militar) colidiu no muro do Cemitério Do Cruzeiro, na avenida Consul Assaf Trad, na tarde desta segunda-feira (1º). Os dois policiais que estavam no veículo não precisaram de atendimento médico.

De acordo com as informações, os policiais estavam em perseguição a dois indivíduos em uma moto, suspeitos de assalto.

Durante a perseguição, o policial que dirigia a viatura perdeu o controla e então bateu no muro do cemitério que ficou parcialmente destruído.