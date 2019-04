Enfermeira Cida Durante Sessão Ordinária Enfermeira Cida faz indicações para melhorar infraestrutura de bairros de C

A vereadora Enfermeira Cida apresentou várias indicações na Sessão Ordinária da terça-feira (23), na Câmara Municipal de Campo Grande. As indicações contemplam os bairros que convivem com problemas com a infraestrutura. As indicações são as solicitações enviadas pela população através das redes sociais, telefone e da equipe externa do gabinete da vereadora Enfermeira Cida.

Na Sessão da terça-feira a vereadora pediu para o executivo a implantação de rede de esgoto na Rua Piraputanga, limpeza de um terreno e encascalhamento no bairro Jardim noroeste. Para o bairro Vilas Boas a parlamentar solicitou limpeza das calçadas da Rua Nicomedes Vieira Rezende.

Já para o Parque Dallas foi solicitado o patrolamento da Rua José Cangussu, pavimentação asfáltica e limpeza da Rua Francisco Pinto de Arruda. Para o Jardim Botânico II, foi pedida a limpeza das calçadas da Rua Vitória Luiza Duarte, término da pavimentação asfáltica na Rua Vitória Luiza Duarte, pavimentação asfáltica na Rua Romeu Barbosa, pavimentação asfáltica na Rua Ana Julia Barbosa e a regularização fundiária das áreas existentes.

Outras indicações:

Instalação de braço e lâmpada na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, esquina com Rua Cecílio Arruda de Araujo, no bairro Dom Antonio Barbosa.

Reforço no policiamento no bairro Coophatrabalho.

Reforço no policiamento no bairro Manoel Taveira.

Construção de uma praça com academia ao ar livre na Rua Serapião Ferreira Mauricio esquina com Rua Terlice Maria, no bairro Vila Manoel Taveira.

Limpeza das calçadas da Rua Dos Pioneiros, no bairro Pioneiros.

Patrolamento e encascalhamento da Rua Dos Poetas, no bairro Nova Lima.

Pavimentação asfáltica na Rua dos Poetas, no bairro Nova Lima.

Estudo do fluxo de trânsito objetivando a redução no congestionamento, tornando-a mão única a Rua Lúcia Martins Coelho, no bairro Ouro Verde (Coophavila II).

As indicações são instrumentos do Poder Legislativo, para informar o Poder Executivo e provocar melhorias para a cidade. Para encaminhar a sua solicitação ligue no gabinete da vereadora Enfermeira Cida Amaral, telefone: (67) 3316-1531.