Tempestade Durante tempestade, galhos de árvores caem e danificam carros Vários veículos que trafegavam pela Rua Rui Barbosa ficaram danificados

A tempestade que caiu nesta tarde de quinta-feira (1), causou uma ‘dor de cabeça’ para alguns motoristas de carros. Galhos de uma árvore caiu sobre vários veículos que trafegavam pela Rua Rui Barbosa, região central de Campo Grande.

Uma professora de 37 anos, conversou com a equipe do TopMídiaNews e disse que estava trafegando pela via, quando de repente os galhos começaram a cair.

“Na hora fiquei muito assustada e os outros motoristas também. Os galhos danificaram vários veículos, inclusive o meu. Liguei para a seguradora e vou ter que ficar alguns dias sem carro”, lamentou.

A tempestade de hoje já registrou ventos de até 60km/, conforme apurado pelo meteorologista Natálio Abrão. Ele também ressalta que o temporal já era previsto e adianta que final de semana deve continuar chuvoso.