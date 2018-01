'Reabilitação' É batizado o jovem que teve testa tatuada após ser acusado de roubo "Acusado de tentar roubar bicicleta, o adolescente passou por tratamento para remover mensagem".

Após ter tido a testa tatuada por acusação de roubo, o adolescente de 17 anos foi batizado por igreja evangélica em São Paulo. O batismo aconteceu no último dia 30 na clínica de reabilitação em que o jovem se encontra, na cidade de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. A iniciativa foi da Igreja Renascer em Cristo, que realiza atividades evangelísticas no local. Outros nove internos também foram batizados na ocasião.

Em postagem no Facebook, um dos líderes da Igreja, Carlos Magnabosco, relatou a experiência do jovem com o sacramento como uma oportunidade de perdão. “Deus escreve uma nova história, independente do seu erro, ele te ama!”, destacou na publicação. Nos comentários da rede social, alguns fiéis aplaudem a ação. “Deus é misericordioso, ele muda a vida daqueles que acreditam nele”, escreve Vivian Denise Levita.

Caso

Foto: Reprodução/G1

Na época, dois homens foram presos depois de terem tatuado a mensagem “Eu sou ladrão e vacilão” na testa do rapaz. Segundo depoimento que prestaram na delegacia, a tatuagem foi feita como uma espécie de punição a uma suposta tentativa de furto.

O local do acontecimento do fato foi São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo. Dois homens tatuaram a testa de um adolescente de 17 anos por suspeita de furto de uma bicicleta.

O jovem foi encontrado 32 horas depois de ser tatuado na testa com a frase "Eu sou ladrão e vacilão". A tortura foi gravada pelos dois. E o vídeo causou revolta na internet, levando a prisão dos autores.