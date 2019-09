Orla Morena É grave estado de saúde de vizinho esfaqueado durante briga na Orla Morena Silvio Lopes foi esfaqueado e está em estado grave. Já Iyad Faleh foi ferido a tiros e está na área verde do hospital

Os vizinhos feridos durante uma briga em uma vila de casas da Avenida Noroeste, a Orla Morena em Campo Grande, passaram por cirurgia e seguem internados na Santa Casa. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (23) e as vítimas foram identificadas como Silvio Lopes e Iyad Faleh, de 64 e 49 anos.

Segundo a assessoria do hospital, o caso mais grave é o de Silvio. Ele foi esfaqueado, sofreu ferimentos no abdômen e no pescoço e precisou passar por cirurgia assim que deu entrada na unidade. Agora se recupera na CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Iyad Faleh, de 49 anos, foi ferido a tiros e sofreu um ferimento na clavícula e no tórax esquerdo. Ele estava na área verde da Santa Casa e é avaliado pela equipe de cirurgia torácica e ortopedia.

Conforme um advogado, de 38 anos, que presenciou o crime e preferiu não se identificar, a confusão começou entre dois dos vizinhos, mas e logo Silvio Lopes entrou na briga para tentar defender o colega. Pouco depois ele entrou em sua residência, pegou um revólver e ao sair atirou no peito de Iyad Faleh.

Após o crime, Silvio correu, escondeu a arma entre os muros da vizinhança e voltou para tirar satisfação com Iyad. Neste momento, a vítima mesmo ferida pegou uma faca e acertou o idoso. Os dois continuaram o desentendimento e só pararam com a chegada da Polícia Militar.

Os homens estariam embriagados e aparentemente tinham uma rixa antiga. O outro envolvido na briga não se feriu e preferiu não falar com a reportagem. A faca usada no crime e o revólver foram apreendidos.