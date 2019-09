EDUCAÇÃO É iniciada hoje obra de nova escola no Caiobá II parada há 4 anos Nova unidade educacional oferecerá 720 vagas do pré ao 9º ano do Ensino Fundamental

Foto: Denilson Secreta

Está sendo construída pela Prefeitura de Campo Grande, uma escola com 12 salas de aula e quadra poliesportiva coberta na Vila Nathália, na região do Portal Caiobá II. Segundo a administração, o empreendimento educacional deve ficar pronto no segundo semestre de 2020. A unidade deve ofertar novas 720 vagas, de pré-escola ao 9° não do Ensino Fundamental.

Cerca de 8 trabalhadores levantam os alicerces, mas devem ser contratados ao menos 40 profissionais, assim que o canteiro estiver pronto. A prefeitura dá preferência a moradores da região.

Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e já haviam sido reservados desde 2013 à construção, cerca de R$ 3.423.368,88.

Em julho de 2014, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 684.673,78. Em 2017, o prefeito Marquinhos Trad fez gestões junto ao Ministério da Educação para adequações no projeto e evitar o risco de perda dos recursos. Ainda nesta semana, será retomada e concluída a construção de uma escola no Jardim das Nações, região do Conjunto Parati.