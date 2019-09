APÓS 3 ANOS E-mails revelam que LaMia e seguradora sabiam dos riscos do voo da Chape Desde a proibição do frete, sobrevoo não autorizado a favorecimentos políticos, bem como desdém com a tripulação, mostram os e-mails obtidos pelo UOL Esporte

Modelo de avião da LaMia Foto: Reprodução/Web

Após quase três anos da tragédia da aviação que matou 71 atletas do Chapecoense, e-mails são divulgados hoje (10), onde são reveladas que as companhias áreas LaMia e a venezuelana Lorendan Albacete e também o corretor de seguros da AON, o britânico Simon Kaye, todos sabiam das proibições para operação da empresa boliviana, antes mesmo do fatídico acidente no morro Cero Gordo em Medellín, onde o aeronave do voo 2933 se chocou contra o solo após acabar o combustível em 28 de setembro de 2016.

Desde a proibição do frete, sobrevoo não autorizado a favorecimentos políticos, bem como desdém com a tripulação, os e-mails, obtidos pelo UOL Esporte revelam que contato próximo com “aquela que cuidas dos clubes de futebol”, foram trâmites que culminaram na grande tragédia.

Os e-mails estão numa série de documentos disponibilizados ao Senado Federal e obtidos pelo UOL Esporte que demonstram que a companhia aérea tinha seguro para a aeronave, à despeito das famílias ainda não terem recebido os valores sobre o acidente. Em um dos trechos, a negociação entre Loredana Albacete e Simon Kaye demonstra que a LaMia contava com uma série de voos futuros para convencer a AON a assegurar a nave:

“Odeio pressionar você com tempo quando eu tenho atrasado nas respostas, mas não tenho opções. Vamos ter de assinar o contrato na segunda para a viagem de 10 de abril. (…) Espero que você entenda. É um cliente com alto potencial para nós. Eles lidam com todos os times de futebol e a temporada está começando”, escreve Loredana. A referência é à Off Side Logística, empresa sediada no Rio de Janeiro que intermediou negociações com a Chapecoense e outros clubes. A viagem citada não ocorreu: era para o The Strongest ir para a Venezuela, mas o seguro não saiu a tempo.

