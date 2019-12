EDUCAÇÃO É uma ameaça descabida decisão do Simted, diz o secretário de Dourados O secretário finalizou afirmando que "estão ameaçando greve, criando pânico entre os pais de alunos"

Celso Schuch classificou como 'curiosa' a decisão do Simted Foto: Divulgação

O secretário municipal de governo Celso Schuch classificou como “curiosa” a decisão do Simted de anunciar a paralização dos professores “caso não recebam seus salários até sexta-feira”.

Schuch considera uma ameaça descabida, considerando que a Prefeitura está se esforçando no sentido de pagar os salários não apenas dos professores mas de todos os servidores municipais em dia, no quinto dia útil como preconiza a legislação.

“E ainda que isso não fosse possível, tendo em vista os enormes problemas financeiros que assolam as administrações municipais neste modelo de Federação que concentra as arrecadações em outros níveis – federal e estadual, trata-se de uma ameaça que só serve para causar pânico entre pais de alunos, ou seja, em nada contribui para a solução do problema”, disse o secretário.

Na opinião de Celso Schuch, esta situação criada pelo Simted gera insegurança e mal estar entre as partes, especialmente quando temos as portas abertas para o diálogo.

“Confiante em poder cumprir com o pagamento dos salários de todos os servidores dentro dos prazos estabelecidos por lei, estamos decepcionados com a atitude dos trabalhadores da educação de quem esperávamos que fossem menos afoitos”.

O secretário finalizou afirmando que “estão ameaçando greve, criando pânico entre os pais de alunos, por fatos que sequer ocorreram mesmo sabendo que a Prefeitura está se empenhando ao máximo para pagar os salários em dia”.