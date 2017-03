Folia “É uma parceria de resultados”, diz Reinaldo sobre carnaval em Corumbá

Entusiasmado com a festa proporcionada pelo carnaval de Corumbá, onde destacou o brilho das escolas de samba e a alegria das pessoas nas ruas que integram o circuito da folia, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos em grandes eventos culturais na cidade devem ser repensados, como o Festival América do Sul. Assegurou que o Governo do Estado está aberto a novas parcerias com o município.

“A gente percebe a alegria das pessoas, um sentimento que vem da alma, e a dedicação de quem faz o carnaval, e isso nos empolga e contagia”, disse o governador, que se surpreendeu com a grandeza do carnaval corumbaense e o profissionalismo e a qualidade das escolas de samba. “Realmente é uma coisa contagiante e isso empolga a todos nós e também nos dá a certeza de que os investimentos do governo estão sendo muito bem aplicados.”

Melhor carnaval

Reinaldo assistiu ao desfile das cinco escolas de samba do Grupo Especial, na noite desta segunda-feira, ao lado do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, secretários Eduardo Riedel (Governo) e Athayde Nery (Cultura), deputado Beto Pereira, coronel Valdir Acosta (comandante da Polícia Militar) e lideranças políticas locais. Ele deixou o camarote oficial somente após a passagem da última agremiação, a Império do Morro, às 2h45. “É o melhor carnaval do Centro-Oeste, Corumbá está de parabéns”, manifestou-se

O governador chegou a cidade no final da tarde de segunda-feira, e antes de acomodar-se no camarote oficial, onde chegou às 20h20, visitou a concentração da primeira escola a desfilar, a A Pesada, na rua Frei Mariano, de onde seguiu a pé até a passarela do samba. Ao lado do prefeito Cunha e secretários, percorreu a pista de desfile da Avenida General Rondon, sendo aplaudido pelas pessoas que ocupavam as arquibancada e camarotes.

“Estou me sentindo muito gratificado de estar aqui e compartilhar dessa alegria dos corumbaenses, que realmente nos contagia”, comentou. “A gente percebe uma vibração, uma energia enorme, além do carinho e da receptividade da cidade, que cativam qualquer visitante”, acrescentou. Para o governador, o aporte financeiro (R$ 300 mil) destinado pelo Governo do Estado ao carnaval local “é um investimento, uma parceria de resultados”.

Pantanal e Bonito

No intervalo do desfile da segunda escola de samba, Reinaldo visitou o camarote da imprensa e falou aos jornalistas e radialistas por cerca de 16 minutos, expressando, a todo momento, seu entusiasmo com a vibração do carnaval de Corumbá e o envolvimento do público, que lotava a avenida e o entorno. “Agora percebo que quando se fala que aqui faz o melhor carnaval não é bairrismo, é uma constatação, aqui existe uma alegria diferente que não se vê em outras regiões”, frisou.

Reinaldo falou que seu governo continuará investindo no carnaval, principalmente em Corumbá, onde, conforme explicou, o investimento tem retorno econômico com a lotação dos hotéis e pousadas, o movimento no comércio e a geração de emprego e rena. “Vamos repensar nos eventos culturais que se realizam aqui, ouvindo a comunidade local, para que possamos fomentar também o turismo, criar infraestrutura e integrar o Pantanal a Bonito”, garantiu.