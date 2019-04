Dr. Lívio É uma referência para dentro e fora do estado, diz Dr. Lívio em reinauguração do Banco de Olhos da S

O vereador Dr. Lívio (PSDB) participou, nesta quarta-feira (10), da cerimônia de reinauguração do Banco de Olhos da Santa Casa de Campo Grande, Anjos da Visão. O setor, que é uma referência em Mato Grosso do Sul e em outros estados, foi inaugurado em 2006, passou por uma reforma e está novamente apto à prestação do serviço.

“O trabalho deles é extremamente importante e feito com muita dedicação e responsabilidade. Eu me sinto muito feliz de estar aqui participando deste momento e orgulhoso por ter sido o primeiro residente a coletar córneas na época da formação”, relembrou o vereador que é médico oftalmologista e foi residente na Santa Casa.

Dr. Lívio ressaltou o esforço conjunto de oftalmologistas, enfermeiros e do poder público para manter o Banco de Olhos com nível de excelência para captação, preservação e avaliação do tecido doado. Desde sua inauguração, o Banco teve 2.624 doadores de córneas, realizou 2.248 transplantes em Mato Grosso do Sul e enviou 937 córneas para outros estados. Os dados são da coordenadora da Central Estadual de Transplante, Claire Miozzo, presente à cerimônia.

O hospital trabalha na busca ativa de doadores que são vítimas de infartos, acidentes e outras causas que são registradas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).