ASTROLOGIA Eclipse solar acontece hoje a tarde em MS Próximo eclipse como esse poderá ser visto só em 2045

Foto: G1

Hoje a tarde, por volta das 15h23 poderá ser visto em Campo Grande e mais 13 cidades brasileiras, o eclipse solar total na America do Sul, em MS, poderá ser visto parte do eclipse, nesta terça-feira (2).

O evento astrológico deve durar cerca de 1 hora e 14 minutos. O sol será coberto parcialmente em apenas 47% das cidades. Outro evento como esse deve ocorrer daqui há exatos 26 anos, no ano de 2045 segundo os serviços de meteorologia.

O fenômeno desta terça-feira é chamado de “O Grande Eclipse Solar Sul-Americano”. já que a sombra produzida pelo alinhamento se estenderá pelo Pacífico Sul, a partir de La Serena, no Chile, até Buenos Aires, Argentina. Somente estes dois países poderão ter a visão total do eclipse, mas a parcial também será visível no Uruguai, Paraguai, Equador e Brasil.

O eclipse ocorre quando a lua se interpõe entre a terra e o Sol ocultando a luz solar.

Aos curiosos, é bom tomar certos cuidados. Olhar diretamente para o sol nessas condições pode causar danos graves na retina. Por isso é necessário o uso de aparatos de proteção ou filtros de luz.