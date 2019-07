Eclipse solar Eclipse solar poderá ser observado a partir de 16h56 em MS Se o tempo colaborar e o céu se mantiver aberto, o fenômeno será visível por volta de 16h56

Chile e Argentina terão a oportunidade nesta terça-feira (2) de assistir a um eclipse solar total, fenômeno que no Brasil teremos a chance de testemunhar apenas em 2045. Desta vez, o brasileiro poderá ver somente a versão parcial do que acontecerá nos países vizinhos, quando apenas parte do Sol é "escondida" pela Lua.

Em Campo Grande, se o tempo colaborar e o céu se mantiver aberto, deve ter início às 16h56 e se encerrar às 17h10. Resultando em 47% de Sol encoberto e quase 1h15 de eclipse.

Explicação

O eclipse solar ocorre quando a Lua se coloca entre o planeta Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz numa estreita faixa terrestre. Fenônemo semlhante está previsto para ocorrer em 21 de junho de 2020 e será visível apenas na África, na Ásia e no sudeste da Europa.

Recomendações

Eclipses solares, sejam eles parciais ou totais, não podem ser assistidos a olho nu. Caso queira acompanhá-lo faça o uso de um óculos especial, sob risco de ter a visão lesionada de forma permanente. Não vale usar também: óculos escuros, chapa de raio X ou filme de câmera fotográfica analógica.

A opção mais indicada é utilizar um óculos com coloração 14, semelhante aos de “lente de soldador”. Para quem prefere acompanhar com conforto e total segurança, o site da Nasa, a agência espacial americana, irá transmitir o fenômeno ao vivo.