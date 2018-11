Prêmios Eco Pantanal Extremo vai distribuir mais de R$ 58 mil em prêmios

O Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura vai distribuir mais de R$ 58 mil em prêmios aos vencedores do Mountain Bike (MTB), Corrida de Trilha, Stand Up Paddle, Maratona Aquática e Canoagem. As inscrições continuam abertas em todas as modalidades e podem ser feitas pelo site oficial do evento.

O Eco Pantanal Extremo 2018 é promovido pela prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo e da Fundação de Esportes, com o apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), e acontece de 15 a 18 de novembro na “Capital do Pantanal”.

No MTB, a premiação total será de R$ 17,1 mil. Na categoria Pró-Masculino, o campeão fatura R$ 2,5 mil, o segundo R$ 1,5 mil e o terceiro R$ 1 mil. O quarto colocado ganha R$ 800,00, o quinto R$ 700,00 e assim consecutivamente até o 10º colocado, que leva para casa um prêmio de R$ 200,00.

Na categoria Sport, tanto nos naipes masculino quanto no feminino, os primeiros colocados ganham R$ 1 mil, os segundos R$ 800,00 e os terceiros R$ 600,00. O quarto colocado leva R$ 500,00, o quinto R$ 400,00, o sexto R$ 300,00, o sétimo R$ 250,00, o oitavo R$ 200,00, o nono R$ 150,00 e o décimo colocado R$ 100,00.

Corrida de Trilha, Mountain Bike (MTB), Stand Up Paddle, Maratona Aquática e Canoagem são os esportes da competição.

Na Corrida de Trilha o valor total dos prêmios é de R$ 11,6 mil. Os cinco primeiros colocados na categoria geral masculino e feminino, na prova de 6,5 quilômetros e 10,5 quilômetros, receberão troféu e mais a seguinte premiação em dinheiro: 1º lugar – R$ 1 mil; 2º lugar – R$ 800,00; 3º lugar – R$ 500,00; 4º lugar – R$ 350,00; e 5º lugar R$ 250,00.

Já no SUP, a premiação total é de R$ 10,4 mil que serão divididos entre os competidores da categoria Race, no masculino e feminino. Nesta categoria o percurso é de 10 quilômetros e serão premiados do 1º ao 5º colocado.

Na Maratona Aquática e na Canoagem, os prêmios totalizam 9,5 mil para cada modalidade. Na primeira, os competidores da categoria elite concorrem a R$ 1,8 mil o primeiro lugar; R$ 1,1 mil o segundo; R$ 850,00 o terceiro; R$ 550,00 o quarto; e R$ 450,00 o quinto.