Lâmpadas Led Economia com substituição de lâmpadas Led chega a 42% Serão investidos R$ 31 milhões em ampliação e revitalização

Foi divulgada nesta terça-feira (11), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a abertura de licitação para contratação da empresa que executará o serviço de instalação de 46.250 lâmpadas de Led para substituir as de vapor de sódio.

No total devem ser gastos mais de R$ 6 milhões, que são parte do planejamento da Prefeitura de Campo Grande de investir R$ 31 milhões em iluminação pública.

No planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), dentro de um ano, 62% da iluminação pública da Capital funcionará com lâmpadas de Led, em função de apresentarem maior durabilidade e menor consumo de energia. Atualmente, das 110 mil lâmpadas existentes na cidade, só 16.500 são de led, de 40 e 120 w de potência.

VIABILIDADE ECONÔMICA

Para subsidiar a troca em toda rede de iluminação pública foi realizado um estudo de viabilidade técnico-econômico, o qual demonstrou que o gasto médio por lâmpada com energia elétrica, onde houver a substituição, vai cair 42,72%, de R$ 28,86 para R$ 16,53 por lâmpada, enquanto a despesa com a manutenção de lâmpadas terá redução de 65,97%, de R$ 14,05 para R$ 4,78 por lâmpada.

O trabalho elaborado pela Divisão de Iluminação Pública da Sisep acrescentou que a economia mensal da Prefeitura de Campo Grande será de quase R$ 1 milhão e após a conclusão total da substituição, a economia anual será de R$ 14 milhões com consumo de energia e manutenção.

Concluindo o estudo, foi detalhado ainda, que o investimento de R$ 31 milhões na compra e instalação das lâmpadas será pago em menos de três anos, para ser mais exato em dois anos e sete meses, tomando como base a economia mensal estimada em R$ 996 mil.

Este cálculo não leva em conta que a disputa na licitação garantiu redução de 54,52% no final de compra das lâmpadas que saiu por R$ 25 milhões (a instalação vai custar R$ 6 milhões), redução de 54,52% no custo final, gerando uma economia de R$ 29.944.537,50, já que o preço referência previsto no edital de abertura foi de R$ 50.13.050,00.

CUSTO BENEFÍCIO

Em cada lâmpada de vapor de sódio há 4 e 14 miligramas de mercúrio, quantidade suficiente para causar danos à saúde, por ser acumulativo. Os resíduos são problemáticos, principalmente no descarte, pois pode afetar a câmara protetora de ozônio na atmosfera, além de contaminar o solo e o lençol freático.

A reciclagem das lâmpadas fluorescentes é muito onerosa e atinge no máximo de 20% das unidades. Também há resíduos poluentes nos reatores (necessários para o funcionamento das lâmpadas fluorescentes).

*Com informações da Assessoria Sisep