Crescimento no país Economia de Mato Grosso do Sul tem a 6ª maior taxa de crescimento no país

A economia de Mato Grosso do Sul cresceu 4,9% no ano de 2017, de acordo com o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado oficialmente nesta quinta-feira (14) pela Semagro (Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a sexta maior taxa de crescimento do PIB entre as Unidades da Federação e a segunda no Centro-Oeste.

“Esse crescimento do PIB de Mato Grosso do Sul já nos mostra resultado da política de desenvolvimento econômico implantada pelo Governo do Estado na gestão do governador Reinaldo Azambuja. O setor que mais contribuiu para esse aumento foi o da agropecuária, com 25% de participação no índice geral. Na produção de grãos, como milho e soja, fomentamos o investimento em modernização e ciência e tecnologia, gerando aumento de produtividade e maior valor agregado. As contas do PIB também mostram avanço expressivo na suinocultura e avicultura, com ampliação de granjas para atender as indústrias do setor; na piscicultura, com o avanço da tilápia e no setor de florestas, em função da instalação de mais uma linha de produção de celulose, em agosto de 2017”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

De acordo com o relatório Contas Regionais – PIB MS 2017, elaborado pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Semagro, o valor do Produto Interno Bruto de Mato Grosso do Sul gerado em 2017 está estimado em R$ 96.372.195.278,73 (noventa e seis bilhões, trezentos e setenta e dois milhões, cento e noventa e cinco mil e duzentos e setenta e oito reais), resultando em um PIB per capita de R$ 35.520,45 sendo o oitavo maior valor per capita entre os demais estados.

“O Produto Interno Bruto representa a quantificação em valores da produção de bens e serviços em um espaço temporal, fruto do desempenho das atividades econômicas por meio da utilização de recursos produtivos disponíveis. O cálculo do PIB tem o objetivo de avaliar as taxas de crescimento global e setorial da economia, apresentar a composição das principais contas de produção na formação de riqueza, mostrar o PIB per capita resultante no período considerado e os agregados macroeconômicos por setores de atividades”, explica Eliandres Saldanha, da Coordenadoria de Economia e Estatística da Semagro.

Segundo ele, “os resultados mostram que a participação dos setores econômicos na composição do PIB/MS em 2017 está assim distribuída, o Setor Terciário que é constituído pelas atividades do Comércio e Serviços, mantém-se com a maior contribuição, representando 60,33% no valor adicionado da economia, seguido pelo setor secundário onde estão as atividades industriais pesando 22,10%, já atividade agropecuária apresentou uma contribuição de 17,60% na formação do valor adicionado pela economia estadual naquele ano, tendo reduzindo sua contribuição no PIB Sul-mato-grossense que foi de 19,6% no ano de 2016 em função da redução de preços observado principalmente nas culturas do milho e soja”.

Quadro demonstrativo da evolução da participação dos setores de atividades na composição do PIB/MS

Em %

Anos Setores de Atividades Primário Secundário Terciário 2012 17,70 22,54 59,75 2013 17,71 22,10 60,19 2014 17,33 21,63 61,04 2015 18,36 22,03 59,61 2016 19,26 22,59 58,15 2017 17,60 22,10 60,33

Fonte: IBGE/CONAC,SEMAGRO-MS

A perda de participação do Setor Primário se explica principalmente pelas dificuldades de mercado que o setor agropecuário enfrentou naquele ano, mais especificamente com retração de preços dos principais produtos agrícolas recebidos pelos produtores, com destaque para a perda de preços estimado em 47% no milho e 12,0% na soja, considerando a variação dos preços médios de 2016 para 2017, vis a vis o comportamento dos preços dos principais insumos como fertilizantes, calcário, adubos ,combustíveis e os defensivos que se mantiveram próximos da estabilidade ou tiveram algum aumento de preço.

Evolução das principais culturas agrícolas de MS – 2012-2017

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Produção (t) 11.548.999 13.703.363 14.940.951 17.376.794 13.699.793 19.266.257 Área colhida (ha) 3.245.218 3.646.994 3.871.207 4.139.452 4.195.843 4.567.105 Produtividade (kg/ha) 3.558,77 3.757,44 3.859,51 4.197,85 3.265,09 4.218,48 Preço médio R$ 1,0 por (ton) 531,657 520,310 570,481 577,803 818,106 592,872

Fonte: Pesquisa da Agricultura Municipal – PAM/IBGE

Nota: inclui: algodão, soja, sorgo, milho, arroz, trigo e feijão

Quadro comparativo da contribuição dos setores econômico na composição do Produto Interno Bruto do Brasil e de Mato Grosso do Sul.

Em %

Anos Setor Primário Setor Secundário Setor terciário Brasil MS Brasil MS Brasil MS 2012 4,90 17,70 26,03 22,54 69,07 59,75 2013 5,28 17,71 24,85 22,10 69,87 60,19 2014 5,03 17,33 23,79 21,63 71,18 61,04 2015 5,02 18,36 22,51 22,03 72,46 59,61 2016 5,66 19,26 21,23 22,59 73,11 58,15 2017 5,34 17,60 21,11 22,10 73,55 60,33

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

A perda de participação do setor primário já observado no PIB de Mato Grosso do Sul em 2017 se repete no contexto nacional, evidenciando o mesmo cenário de dificuldade de comercialização e preço em nível nacional, o mesmo comportamento se observa nas atividades industriais que apresentam dificuldade em ampliar sua participação dentro da economia, restando elevada participação ao setor terciário que tem o maior valor agregado por contemplar um variado e diversificando conjunto de atividades que na média têm uma relação CI/VBP inferior aos demais setores.

Taxa de crescimento real por setor de atividade e na economia global ao longo dos anos 2012 a 2017.

Anos Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário P I B Variação Anual (%) Variação Anual (%) Variação Anual (%) Variação Anual (%) 2012 8,11 14,25 6,09 10,08 -8,28 24,98 6,71 7,06 -0,71 -4,37 0,24 1,47 4,74 4,03 2,61 -1,59 -1,51 0,03 6,00 6,60 2,62 -0,27 -2,63 4,88 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

O desempenho de 4,9% alcançado pelo PIB/MS em 2017 é fruto do bom resultado obtido pela agricultura estadual, com pequena contribuição da indústria, já o setor terciário com baixo desempenho mostra tendência de lenta recuperação evoluindo do nível de queda obtido nos dois anos anteriores como mostra o quadro acima,

No período de 2012 a 2017 o PIB estadual obteve uma evolução média de 2,9% ao ano, com resultados negativos nos anos de 2015 e 2016, a maior contribuição vem do setor primário com crescimento médio de 9,2% na agropecuária, o setor secundário apresentou segunda melhor contribuição crescendo a uma taxa média de 1,7%, a maior dificuldade vem sendo apresentado pelo setor terciário que é formado pelas atividades de comércio e serviços que obteve uma taxa média de 1,4%.

Resultados série para o PIB de Mato Grosso do Sul – 2012 a 2017

PIB/MS e PIB per capita

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PIB R$ milhões 62.013,20 69.203,20 78.950,13 83.082,55 91.892,29 96.372,20 PIB per capita R$ 1,00 24.754,90 26.747,59 30.137,58 31.337,30 34.257,67 35.520,45

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

Taxa de crescimento do PIB

Em %

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mato Grosso do Sul 6,00 6,60 2,62 -0,27 -2,63 4,88 Brasil 1,92 3,00 0,50 -3,55 -3,28 1,32

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

No período em análise a taxa do PIB/MS se mantém acima do resultado para o Brasil durante todos os anos, se aproxima em 2016 e volta a se afastar no ano seguinte, como mostra o gráfico abaixo.

Participação do PIB/MS na composição do PIB do Brasil e do Centro-Oeste

Em %

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brasil 1,29 1,30 1,37 1,39 1,47 1,46 Centro-Oeste 13,95 14,25 14,55 14,33 14,52 14,61

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

Ranking do PIB/MS e do PIB per capita do Estado no Brasil

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ranking PIB 16º 16º 16º 16º 15º 15º Ranking PIB per capita 9º 9º 9º 8º 8º 8º

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

%

Grupo de Atividades – Peso na composição do PIB/MS