EDIÇÃO DE PRIMAVERA Edição especial de feira "Mãos que Criam" leva exposições de artesãos à Cidade do Natal Será realizado em outubro edição especial de Primavera

Foto: Divulgação

Domingo, 6 de outubro, será realizada em Campo Grande, a feira Mãos que Criam, organizado pela Prefeitura Municipal, à artesões da cidade a feira é edição especial da Primavera, as exposições aconteceram na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

O evento terá início às 16h, com a presença de artesão e expositores da Associação da Praça dos Emigrantes, Pró Arte; Unearte; Sinarte; Artemis; Ame; AACGMS; CMNERAS; Comunidade Quilombola; Artesanato Indígena da Aldeia Urbana Marça de Souza, Incubadora e Gourmeteria Criativa.

O colorido da primavera inspira os artesãos e atrações culturais de outubro, que permeiam a temática tanto no estilo musical escolhido para ser apresentado na feira, quanto na decoração do local.

O Show de Primavera em edição especial promete, segundo a gestora da Praça dos Imigrantes, Sonia Albuquerque, o apoio da Prefeitura reforça a importância do evento no calendário campo-grandense. “O Show da Primavera é um evento da Praça que trabalha a estação do ano em atividades culturais, então como participamos desde a primeira edição da Feira, pensamos em juntar os dois eventos e trazer algo mais especial para a população”, explicou.

Após a edição especial na Cidade do Natal, a feira “Mãos que Criam” se desloca para a Esplanada Ferroviária, na Rua Calógeras, 3143, onde deve permanecer o resto desse ano.

O evento é viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, falou sobre o evento. “A cada edição esse evento fica ainda mais bonito. Nossos ipês floridos precisam ser homenageados e nada melhor do que propor essa homenagem em uma Feira de artesanato e cultura”, finalizou.