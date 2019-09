Editais Editais com 145 bolsas de residência médica serão publicados até dezembro Os profissionais selecionados vão participar de laboratório em que devem aprender até uso racional de medicamentos

Editais com 145 bolsas de residência médica e multiprofissional em Mato Grosso do Sul serão lançados entre novembro e dezembro deste ano. Estas vagas fazem parte de projeto fruto de parceria entre Ministério da Saúde e Fiocruz estadual, com incentivo de R$ 78,1 milhões.Os selecionados devem atuar em Unidades Básicas de Saúde da Família de Campo Grande. As informações são da a responsável pelo Escritório da Fiocruz em MS, Jislaine de Fátima Guilhermino.

Segundo ela, oficinas sobre o uso racional de medicamentos, compra de equipamentos, além de pesquisas sobre a qualidade dos atendimentos na atenção primária à saúde estão entre os objetivos do Laboratório de Inovação em Atenção Primária da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) que será lançado em Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo Jislaine, o nível de satisfação dos usuários do SUS e dos profissionais que trabalham na rede será avaliado. “No final das contas, o objetivo é melhorar o atendimento, especialmente na atenção primária que é a porta de entrada dos pacientes”, declarou.

Campo Grande será a primeira cidade a ter esse laboratório, mas a ideia é estender os serviços para outros municípios do Estado e até do país. Porto Alegre, Teresina e Distrito Federal (Brasília) também estão na lista para participar do projeto.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), o projeto deve aumentar o número de equipes nas unidades, mas ainda não é possível afirmar o impacto.

Dois observatórios serão criados para auxiliar as equipes de Saúde da Família. Também haverá implantação do serviço de telemedicina. Os editais sobre as bolsas de residência médica e multiprofissional serão até o fim deste ano. “Queremos estar à todo vapor até 2020”, declarou Jislaine.

O Laboratório de Inovação em Atenção Primária da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) é um dos braços da Organização Mundial de Saúde (OMS). O anúncio sobre recursos e novo laboratório com a Fiocruz foi feito em julho deste ano durante visita do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta em Mato Grosso do Sul.