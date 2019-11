Editais FMIC e Fomteatro comeÃ§am a ser avaliados apÃ³s 269 projetos inscritos

CULTURA Editais FMIC e Fomteatro começam a ser avaliados após 269 projetos inscritos Desde ontem a Comissão Gestora iniciou a análise de propostas dos projetos, fase que se estende até dia 13 de dezembro

Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais e em votação que prorrogou editais por 15 dias úteis. Foto: Divulgação

Em número recorde de inscrições para os editais de fomento à cultura Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e Fomteatro (Programa Municipal de Fomento ao Teatro), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio da Comissão Gestora, começou o procedimento de avaliação desta primeira etapa ontem, segunda-feira, 25 de novembro.

Ao todo, o órgão municipal recebeu 269 projetos, sendo 238 submetidos para o FMIC e 31 para o Fomteatro. No edital do ano de 2018, por exemplo, se inscreveram, ao todo, 108 projetos, e em 2017 foram 181 inscritos.

Desde ontem a Comissão Gestora iniciou a análise de propostas dos projetos, fase que se estende até dia 13 de dezembro, sendo que a publicação com a classificação preliminar é publicada no dia 17 de dezembro.

No dia 20 desse mês, ocorreu a reunião plenária com os membros representantes da Comissão Gestora para alinhamento de todos os procedimentos do fluxo de análise dos projetos inscritos.

De acordo com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, o número é uma resposta da sociedade às ações promovidas pela Sectur. “Esse resultado que extrapola números de inscritos em toda a história do FMIC, nessa edição 2019, é fruto de uma parceria muito linda com a sociedade. O diálogo permanente tem sido nosso alicerce e a vontade de atuar coletivamente tem sido assinatura de todos nós: Sectur e gente de força que deseja contribuir para uma Campo Grande contemporânea e ultra viva! ”, pontuou.

CRONOGRAMA

ETAPA ATIVIDADE DATA D. Fase de Seleção – análise preliminar das propostas de projetos pela Comissão Gestora Até 13/12/2019 E. Publicação da classificação preliminar das propostas de projetos e início da fase de interposição de recursos Até 17/12/2019 F. Fase de Recursos Até 20/12/2019 G. Agendamento para defesa oral dos recursos à Fase de Seleção Até 08/01/2020 H. Oitivas das defesas Até 10/01/2020 I. Publicação da nova classificação das propostas de projetos Até 15/01/2020 J. Entrega do Plano de Trabalho e da documentação complementar Até 21/01/2020 K. Fase de Habilitação (conferência documental) pela Comissão de Seleção Até 05/02/2020 L. Publicação do resultado definitivo, homologado pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo Até 07/02/2020 M. Retirada dos ofícios para abertura de conta bancária Até 12/02/2020 N. Entrega pelo proponente do termo de abertura da conta bancária

Até 25/02/2020

COMISSÃO GESTORA

A equipe é formada por quatro membros da Sectur e por outros quatro da sociedade civil indicados pelo Conselho Municipal de Cultura, após aprovação do Poder Executivo. Foram instauradas duas comissões, uma para avaliação do FMIC, e uma outra para análise do Fomteatro.