UPIMB-MS EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O PRESIDENTE DA UNIÃO DO PESSOAL INATIVO DA MARINHA DO BRASIL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – UPIMB-MS, usando de suas atribuições previstas no art. 27, § 3º, inciso I, letra “c”, combinado com o art. 28, § 1º do Estatuto Social da UPIMB-MS, convoca os associados quites e em pleno gozo de seus direitos sociais a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária de Posse dos eleitos em 4 de dezembro de 2016, para os cargos de Presidente, Primeiro Vice-Presidente e Segundo Vice-Presidente da Diretoria Executiva, biênio 2017/2018, e de membros efetivos do Conselho Fiscal, quadriênio 2017/2020, a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2017, com a primeira convocação às 20h, com a presença mínima de 1/5 (um quinto) da maioria absoluta dos associados, e na segunda convocação às 20h30min, com a presença mínima de 20 (vinte) associados, na sede social desta Entidade, sito à Rua Macapá, 57 – Jardim Imá, nesta Capital.

Campo Grande, MS, 28 de dezembro de 2016.

CID RICARDO CARUSO

Presidente