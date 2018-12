Eduardo Costa Eduardo Costa detona comoção por cachorro, diz que é 'mimimi' e apaga publicação 'Apagou o post por quê? Se colocou, agora dê a sua cara a tapa. Não era só um cachorro. Era uma vida', cobrou seguidora

O cantor Eduardo Costa continua querendo causar com as suas declarações polêmicas. Desta vez, detonou a comoção nacional em favor do cachorro que morreu com a brutalidade do segurança de um supermercado e soltou o verbo em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (5).

Na publicação, cuja foto era um meme que ironizava a revolta das pessoas, ele mostrou que a população brasileira fecha os olhos para os 60 mil homicídios por ano, enquanto se preocupa com a atitude do segurança e faz uma mobilização imensa nas redes sociais pela punição do homem em questão.

“E o Brasil??? E que comece o mi.mim.mim”, disparou ele na legenda da publicação, que foi detonada pelos seguidores. Ele “se arrependeu” pelo que disse e apagou o post, mas já era tarde demais e tudo já havia sido registrado. Nas demais fotos do seu perfil, muita gente tem cobrado desculpas.

“Apagou o post por quê? Se colocou, agora dê a sua cara a tapa. Não era só um cachorro. Era uma vida. Uma crueldade e não importa quem foi!”, detonou uma seguidora. Confira a seguir o post sobre o cachorro:

Pediu desculpas

A apresentadora Fernanda Lima e o cantor Eduardo Costa tiveram uma briga feia por causa do presidente eleito Jair Bolsonaro. Tudo começou quando ela fez um discurso feminista no programa Amor & Sexo, que vem sofrendo com baixa audiência, mas mantem alta repercussão nas redes sociais.

Incomodado com as palavras da apresentadora da Globo, Eduardo Costa fez publicações detonando Fernanda Lima, chamando de “imbecil”, e depois de ter sido muito criticado por sua postura, até mesmo por Rodrigo Hilbert, o cantor voltou atrás.