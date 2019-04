ABERTA AO PÚBLICO Educação de qualidade é tema de palestra gratuita promovida em Faculdade Ministrante é pós-doutora em Sociologia da Infância

Pós-doutorada em Sociologia da Infância, Ordália Almeida, realiza amanhã, terça-feira (23), ás 19h, na Faculdade Insted, a palestra: Gestão e Inclusão: princípios de uma Educação de qualidade. O evento tem entrada gratuita, com inscrções antecipadas.

Segundo Ordalia, a necessidade de isenção de novas metodologias, a onipresença da tecnologia, a escassez de recursos e o aquecido debate de políticas públicas educionais tem gerado mudanças na educação. “Falar, discutir e entender de Educação é papel de todos na sociedade atual”, explicou.

Na noite, a temática da Gestão Escolar será abordada pela ótica da democracia. “O ambiente e o fazer da Escola devem ser pensados não só pela direção e professores, mas também por estudantes, pelos responsáveis pelas crianças e jovens, pelos colaboradores administrativos e de manutenção das escolas. Todos esses sujeitos devem ter voz ativa no processo educacional”, disse.

Ordália ressalta ainda que a inclusão nas escolas – cada vez mais debatida – é ponto crucial para um processo de educação de qualidade, não só para aqueles que necessitam de acolhimento e atenção especial, mas para toda a comunidade escolar que acaba por vivenciar de maneira humana e real os contextos educativo e social, “cheios de peculiaridades e diferenças, extremamente benéficas para o desenvolvimento, a aprendizagem e o protagonismo de cada indivíduo”.

Para a palestrante, estudar a inclusão e a gestão na Educação traz para a nossa região uma nova perspectiva sobre os resultados que se esperam das escolas. “Educadores que se preocupam com uma formação continuada, principalmente que envolvam esses temas, apresentam soluções inovadoras e construtivas para seu entorno”.

No evento também serão lançadas as especializações em Gestão Escolar; e Educação Inclusiva da Faculdade Insted. As pós-graduações são presenciais e terão encontros mensais.

SERVIÇO

Para participar da palestra é preciso confirmar presença pelo telefone (67) 3201-5999 ou 3201-6212. A confirmação também poder via WhatsApp no (67) 99290-8811. A Faculdade Insted fica na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro. O site da Instituição é insted.edu.br.