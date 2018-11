Uva passa #ElaSIM: Sem camisa, cantor Mariano grava vídeo em 'defendendo' uva passa na comida Nem o tereré escapou do 'ataque' das passas

O cantor campo-grandense Mariano, que faz dupla com Munhoz, resolveu usar as redes sociais para dar apoio a quem divide opiniões nas festas de final de ano: a uva passa. Amada por uns e odiada por outros, a frutinha tem dado o que falar.

Aproveitando a onda do momento, o sertanejo gravou um vídeo jogando as pequeninas em vários alimentos. Nem mesmo a cerveja e o tereré, que é bebida mais típica do Mato Grosso do Sul, escaparam das uvinhas.

Com Mariano sensualizado sem camiseta, em poucas horas o vídeo deu o que falar, rendeu muitos likes, comentários e compartilhamentos no Facebook. Até quem não gosta de uva passa deu apoio ao #ElaSim. ''Tá chegandooo a época de colocar uva passa em tudo!!!Ceis gostam?'', perguntou o cantor.