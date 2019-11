SECRETARIA DE FAZENDA Eleições do Sindifiscal acontecem dia 23 de novembro em MS Duas chapas concorrem à diretoria

O atual presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal-MS), Francisco Carlos de Assis, o Chiquinho, e o fiscal tributário, Pablo de Barros Campos Marques, encabeçam as chapas que concorrem à diretoria. As chapas foram divulgadas no site da instituição e as eleições acontecerão no dia 23 de novembro. As delegacias regionais escolhem seus representantes, na diretoria executiva do Sindicato, nas delegacias sindicais e no Conselho Fiscal. Em Campo Grande e Porto XV de novembro (Bataguassu) haverá disputa.

O Sindifiscal-MS tem em todo o Estado 472 associados ativos e 702 aposentados. O voto não é obrigatório, mas os sindicalizados costumam se deslocar para eleger o representante. Na última eleição, mais de 50% dos votantes foram às urnas escolher seu representante.

O fiscal tributário estadual é um cargo da Secretaria de Estado de Fazenda. Sua função é fiscalizar os tributos estaduais, o principal deles é o ICMS. O trabalho é realizado nos postos fiscais, na fiscalização móvel, nas agências fazendárias, nos aeroportos, nos Correios, nas transportadoras e na parte interna da Sefaz (Secretaria de Fazenda).

No dia 25 de outubro, o fiscal tributário Luiz Péricles Ocariz de Moraes assumiu a presidência da entidade. Péricles assumiu a liderança pois o atual presidente concorre à reeleição. O fiscal que também é diretor Secretário e de Comunicação do Sindicato fica na presidência durante o processo eleitoral, que deve ser encerrado no dia 23 de novembro.