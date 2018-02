Desabafo Eliminado no The Voice Kids campo-grandense fala de bullying e emociona jurados e público "Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui", e prosseguiu falando Matheus Loubet..."

Matheus Loubet, de 11 anos, foi um dos eliminados da primeira batalha do The Voice Kids 2018, mas deixou sua marca na temporada de 2018. O cantor mirim, natural de Campo Grande, emocionou a plateia e os jurados, e bombou na internet.

Ao ser eliminado, o discurso de Matheus não foi de tristeza, mas sim de agradecimento.

“Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui. Eu queria agradecer a tudo, aos meus amigos, meus familiares, você e principalmente a oportunidade que o programa me deu de participar, de fazer novos amigos, de cantar. E poder lidar com bullying e essas coisas, que é uma coisa que eu sofri e sofro até hoje”, desabafou.

No Twitter várias mensagens de carinho foram deixadas a Matheus. Foto : Reprodução/Twitter

Matheus foi eliminado do time de Carlinhos Brown, que escolheu em seu lugar, o candidato Daniel Arthur. O desabafo do menino, de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, gerou diversos comentários de internautas nas redes sociais, que se sensibilizaram com sua situação:

Veja mais algumas declarações de carinho dos internaltas: