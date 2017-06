Público Em 2 anos, governo de MS nomeia mais de mil professores em concurso

Cumprindo mais um compromisso com os profissionais da Educação em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) traz na edição desta quinta-feira (8.6) do Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação de 143 professores da carreira profissional de educação básica para atuar nas escolas estaduais de 21 municípios. Com a lista, o número de professores nomeados nos últimos dois anos salta de 1.012 para 1.155.

A nomeação de professores e demais servidores da Educação é um dos itens do acordo firmado entre o governo e os representantes dos trabalhadores da Educação, em maio do ano de 2015, que permitiu, entre outros ganhos, o reajuste de 40% dos salários, evidenciando o professor sul-mato-grossense como profissional da educação com maior remuneração do país.

Para o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, as nomeações comprovam o tratamento prioritário dado à Educação, mesmo num cenário complexo de crise nacional. “Estamos empenhados em cumprir o compromisso do Governo de fortalecer a área da Educação, mediante a ampliação do número de servidores efetivos. A entrada de novos profissionais via aprovação em concurso público tem sido condição estratégica para o aprimoramento da política educacional”, aponta o secretário.

Os candidatos nomeados deverão se submeter a exame médico admissional e assinatura do Termo de Posse nas datas e horários que serão posteriormente informados em Diário Oficial.