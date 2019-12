Veículos Em 3 anos, frota de veículos aumentou 8% em Mato Grosso do Sul Campo Grande é a cidade com maior número de veículos, com 589.818 registrados

Nos últimos três anos a frota de veículos em Mato Grosso do Sul aumentou 8%. Os dados são do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Conforme o órgão, em 2017 o Estado contava com mais de 1,4 milhão veículos. Até novembro deste ano o número já ultrapassou a marca de 1,6 milhão e pode crescer ainda mais. De acordo com o diretor de veículos do Detran-MS, Agrícola Pedroso, dezembro é também o mês de maior movimentação com a emissão de CRV’s (Certificado de Registro de Veículos), o que indica grande movimentação de compras de veículos zero quilômetro.

“Esse dado só demonstra que nosso Estado está crescendo economicamente, o que é muito positivo, já que aumenta também a arrecadação e deixa claro que o poder aquisitivo do sul-mato-grossense tem aumentado”, disse. Ainda segundo Pedroso, o índice também representa a necessidade em continuar o trabalho de educação para o trânsito, que já vem sendo desenvolvido de forma permanente.

O Detran-MS divulgou também que Campo Grande é a cidade com maior número de veículos. São 589.818 veículos registrados, no total, 38,7 mil a mais do que em 2017, ou seja, 7% a mais. Em segundo lugar no ranking das cidades com maior frota está Dourados, com 157.076 veículos, seguida de Três Lagoas, com 87.417 veículos.