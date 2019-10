INTERIOR Em 40 dias, novo prefeito de Miranda atende cultura, turismo e agricultura familiar Algumas das ações de destaque foram, a inserção do município de Miranda no programa de Gestão de Destinos Turísticos do Programa Fortalece Turismo

Foto: Divulgação

Ao longo dos primeiros 40 dias de trabalho da administração do prefeito Edson Moraes, (Patriota) foram realizadas diversas atividades e ações referentes ao turismo e meio ambiente no município de Miranda, demonstrando que o setor não ficou estagnado nesse período e não ficará nos meses subsequentes.

Algumas das ações de destaque foram, a inserção do município de Miranda no programa de Gestão de Destinos Turísticos do Programa “Fortalece Turismo”, que está em andamento, através da participação do Turismólogo Dionatan Miranda e da Secretária de Turismo e Meio Ambiente Riquelma Rocha Lacerda, que aconteceu no SEBRAE, no município de Bonito; a participação da Engenheira Ambiental Priscila Alonso, e do Turismólogo Dionatan Miranda, no Fórum de Arborização Urbana, no município de Campo Grande, buscando novos conhecimentos e técnicas para serem aplicadas no município de Miranda; o apoio aos Conselheiros de Meio Ambiente à sua participação no I Seminário de Recursos Hídricos do estado de Mato Grosso do Sul, ocorrido também em Campo Grande, no Tribunal de Contas do Estado; atendimento ao público e realização de vistorias relacionadas aos pedidos de autorização de retiradas e podas de árvores na zona urbana, e para a emissão de Licença Municipal de Uso e Ocupação do Solo; reunião na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul sobre a Classificação de Municípios Turísticos de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a prefeitura municipal através da secretaria de turismo viabilizou apoio a eventos culturais e esportivos com confecção de material gráfico e organização dos eventos; respaldou e apoiou as demais secretarias do município como relação a confecção de material gráfico e organização dos produtos de promoção e de divulgação dos eventos municipais; participou de maneira sistemática e viabilizou a impressão do curso da Brigada de Incêndios.

Estabeleceu novo horário para o funcionamento do Centro Referencial da Cultura Terena, com atendimento nos finais de semana, feriados e pontos facultativos; reivindicação constante tanto de turistas que visitam o município quanto da população local.

A Secretaria de Turismo, através de sua titular e técnicos da pasta visitaram a Aldeia Indígena Mãe Terra, para conhecer o Projeto Caianás e o artesanato das mulheres indígenas, junto ao Conselho de Meio Ambiente e Promotoria do Meio Ambiente.

Além disso, a participação na Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, onde o município de Miranda é membro titular, junto com representantes do

Conselho Municipal de Meio Ambiente. “O Turismo em Miranda é uma fonte importante para a geração de empregos e renda. Vamos desenvolver ainda, muitos projetos para melhor atender nossos visitantes e os segmentos do trade turístico de nossa cidade”, enfatizou a Secretaria de Turismo Riquelma Lacerda.

INDÍGENAS RECEBEM GRADEAMENTO

Reprodução.

O prefeito de Miranda, determinou também ao Secretário de Agricultura, Ney Carlos Pinheiro que fosse realizado o serviço de gradeamento e preparo das áreas indígenas localizadas no município.

A comunidade terena da aldeia Babaçu foi uma das primeiras a receber os serviços. Lá foram gradeados cerca de 80 hectares de terras, atendendo aproximadamente 64 famílias. Lagoinha, outra comunidade que também já recebeu as benfeitorias, foram gradeadas 30 hectares, atendendo à solicitação de mais de 30 famílias que vivem na aldeia. Os trabalhos também já foram iniciados nas comunidades de Morrinho e Argola. O trabalho tem como objetivo garantir o preparo da terra para o plantio e, produção da próxima safra.

Os indígenas tem como meio de subsistência o plantio e comercialização de produtos como; milho, mandioca; abóbora, feijão de corda, maxixe, dentre outros. Os produtos, normalmente são comercializados na feira livre da cidade. “Todas as demais comunidades indígenas vão receber o serviço de gradeamento. Essa é dos um compromissos que a administração tem como a comunidade indígena de Miranda” destacou Ney Pinheiro.