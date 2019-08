CLIMA Em 7 cidades geou na madrugada, com sensação térmica abaixo de zero Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem subir gradativamente durante a semana

Por: KEROLYN ARAÚJO, do Campo Grande News 05/08/2019 às 11:14

Foto: Adalberto Domingos A frente fria começou a deixar Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (5), mas durante a madrugada sete municípios do Estado ainda registraram geada. Em Bela Vista, cidade distante a 322 quilômetros de Campo Grande, a sensação térmica chegou a -1°C. Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, durante a madrugada houve geada em Amambai, Bela Vista, Jardim, Maracaju, Ponta Porã, Sete Quedas e Bonito, todas na região sul do Estado. Nas cidades com geada, a sensação térmica foi de 5ºC em Maracaju e 6°C em Sete Quedas. Em Bonito, Ponta Porã e Jardim, 2°C; Amambai 1°C e Bela Vista -1°C. Na madrugada de ontem (4), a menor temperatura registrada foi em Rio Brilhante com -0.9°C e sensação térmica de -4°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem subir gradativamente durante a semana. Na quinta-feira (8) a máxima poderá chegar aos 35°C em Corumbá, 34°C em Bonito e 32°C em Dourados e Campo Grande.