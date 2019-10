ESPORTES Em alta no futebol, Flamengo também cresce nos e-sports O Flamengo embarcou nessa ideia em 2017, quando criou o seu time profissional de LOL

Foto: Reprodução

Líder do Brasileirão, nas semifinais da Libertadores, com um ataque que já marcou mais de 100 gols no ano e um futebol que está encantando o Brasil, o Flamengo vive uma de suas melhores fases recentes. Mas, não é só no futebol que o rubro-negro vem se destacando. No começo de setembro, o time flamenguista do e-sport League of Legends se sagrou campeão brasileiro.

Os E-Sports surgiram quando os jogos eletrônicos passaram ser vistos como um esporte profissional. Com isso vieram os torneios, o interesse da mídia e a criação de grandes equipes.

Os torneios podem, à primeira vista, causar estranheza em muita gente, mas vêm ganhando cada vez mais importância no cenário nacional. O número de pessoas que acompanham os campeonatos já passa de 21 milhões no Brasil. E são muitos os games que fisgam a audiência: League of Legends, CS:Go, FIFA, Free Fire, Dota 2, PUBG, entre outros.

O Flamengo embarcou nessa ideia em 2017, quando criou o seu time profissional de LOL, o League of Legends. Naquela altura, a equipe estava na segunda divisão do circuito brasileiro. Hoje em dia o Flamengo é o campeão nacional e chegou a disputar o Campeonato Mundial, sendo eliminado na primeira fase.

Com a tradição conquistada no futebol e a torcida apaixonada, não foi difícil o Flamengo deslanchar no LOL. A presença da equipe no CBLOL, o campeonato brasileiro, quebrou todos os recordes de audiência da competição.

Na final deste ano, contra a equipe INTZ, mais de nove mil pessoas assistiram ao vivo no ginásio e o número de espectadores simultâneos nas plataformas online ultrapassou 315 mil.

Esses números não chegam a contar a audiência dos canais de televisão, que também já se renderam ao sucesso dos e-sports e transmitem os torneios. O Rubro Negro segue investindo na modalidade, tendo inclusive estrelas internacionais em seu elenco, além de um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos: Felipe Gonçalves, o

brTT. Para criar identificação com a torcida, o clube já até vende as camisas usadas pelos jogadores, como acontece no futebol.

O sucesso do Mengão serviu de exemplo para outros clubes tradicionais brasileiros: o Corinthians lançou recentemente sua equipe de Free Fire, o Santos mantém equipes de LOL e

CS:Go e cada vez mais times buscam parcerias para entrar nesse mundo. A conquista do público é mais simples do que em outros esportes, por conta da identificação

gerada e da democratização do acesso aos games. Alguns e-sports, por exemplo, exigem apenas um smartphone, embora a grande maioria ainda exija um bom computador gamer.

O crescimento das modalidades gerou inclusive novas demandas de produtos no mercado, como a cadeira gamer, o monitor curvo, os fones de ouvido especiais e até mesas adaptadas.