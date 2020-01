Conselheiros tutelares Em ato de posse, governo destaca “nobre missão” de conselheiros tutelares

Representando o Governo do Estado, o secretário especial de gestão política de Campo Grande, Carlos Alberto de Assis participou nesta sexta-feira (10.01) da posse dos novos membros dos Conselhos Tutelares da Capital. Foram empossados 25 conselheiros que vão atuar nas regiões: Sul, Norte, Centro, Bandeira e Lagoa, durante o quadriênio 2020/2023.

A importância do trabalho desenvolvido pelos agentes escolhidos pela comunidade, foi destacada por Assis em discurso. “Neste ano que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) completa 30 anos, que os senhores tenham paciência, discernimento e conhecimento, para fazer valer as leis que protegem aquilo que nós pais temos de mais precioso na vida, e assim desempenhar a nobre função de proteger nossas crianças”, frisou.

A cerimônia de posse dos conselheiros contou com a presença da vice-prefeita, Adriane Lopes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Celso José Santos; juíza da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Campo Grande, Katy Braun, Defensor Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Zoccal, vereadores, Betinho, Pastor Jeremias, Papy e Veterinário Francisco, entre outras autoridades.