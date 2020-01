Brasilândia Em Brasilândia homem morre após levar facada na região do tórax vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas não resistiu ao ferimento

Antônio Deosdete Brito de oliveira de 35 anos morreu na noite desta quarta-feira (15), após dar entrada no hospital de Brasilândia, com ferimento de faca na região do tórax.

De acordo com o Da Hora Bataguassu, uma equipe da Policia Militar foi acionada por funcionários do Hospital, que informou que havia dado entrada naquela unidade, um homem que havia sido esfaqueado no tórax.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas não resistiu ao ferimento. De acordo com testemunhas, a vítima, conhecido como Nego, discutiu com o autor momentos antes de ser esfaqueado, um homem de 31 anos, e que momentos após a discussão a vítima apareceu na casa da testemunha já ensanguentado e pedindo socorro.

Durante a elaboração do boletim de ocorrência, policiais militares receberam a informação de que o suspeito estaria seguindo em direção a uma área de lazer da cidade, momento que foi realizada diligências e o suspeito detido.

Aos policiais o homem acabou por confessar ser o autor do crime, bem como contou aos policiais que juntos ambos teriam ingerido pinga desde cedo e que a Antônio teria dito que fazia parte de uma facção criminosa e que o suspeito do crime não seria homem, onde teria iniciado a discussão e acabou ocorrendo o crime.

Diante da situação o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foi autuado em flagrante elo crime de homicídio simples, a faca utilizada no crime também foi apreendida.