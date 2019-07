João César Mattogrosso Em Brasília, João César Mattogrosso consegue R$ 7milhões em emendas parlamentares

O vereador João César Mattogrosso (PSDB) cumpriu agenda em Brasília nesta terça-feira (16) e protocolou no gabinete da deputada federal Rose Modesto (PSDB), pedido de emenda parlamentar no valor de R$ 7mi (sete milhões de Reais), recurso que deve ser destinado para a pavimentação asfáltica de uma parte do bairro Aero Rancho, Campo Grande. “Essa pavimentação é uma demanda antiga de uma região do bairro que ainda está sem essa infraestrutura e que agora, conseguiremos esse recurso para a execução. Mas não é somente isso, em breve, dentro de algumas semanas, teremos mais das boas notícias para dar aos campo-grandenses”, avisa o vereador.

Vale ressaltar que o presidente do Diretório do PSDB em Campo Grande já esteve na Capital

Federal em março desse ano, onde já havia conseguido recursos com o deputado federal Beto Pereira, também do mesmo partido, no valor de R$ 1.250,00mi para a revitalização de dois centros esportivos: Campo de Futebol do Indubrasil e o Campo do Buracão no Aero Rancho (divididos entre R$ 750 mil para o Buracão e R$ 500 mil para o Indubrasil). As quadras são os principais pontos para a prática do esporte da região, onde acontecem vários campeonatos e também outras atividades de recreação da comunidade.

O vereador ressalta a importância de um parlamentar municipal ir até Brasília solicitar emendas e recursos. “Nossa cidade necessita desse apoio para viabilizar ações em benefício da população, por isso é importante vir até aqui, fazer o nosso papel de representante do povo, das comunidades e assim angariar melhorias para saúde, infraestrutura, assistência social, entre outros”, aponta Mattogrosso.