Ações Em Brasília, subsecretário discute ações para juventude do Estado

Na última semana o subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, Diego Mariano, cumpriu agenda em Brasília (DF), onde participou do lançamento do Mapa da Violência 2016, de reunião do Fórum de Gestores Estaduais de Juventude e de reuniões para tratar de assuntos da pasta no Ministério do Trabalho e na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste foram tratadas as ações voltadas à qualificação profissional e fomento a atividades produtivas aos jovens de assentamentos, comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas, a serem desenvolvidas com apoio da Sudeco.

O Subsecretário também foi recebido pelo assessor do Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Na ocasião foram realizadas tratativas com foco na capacitação profissional de pessoas desempregadas e egressos do sistema penitenciário. A Subsecretaria da Juventude acompanhará o lançamento de editais, realizado pelo Ministério, afim de que os jovens de MS possam ser contemplados com os recursos.

Diego Mariano também participou da posse da nova direção da Frente Parlamentar da Agropecuária, importante frente de debates no Congresso Nacional num setor de extrema importância para Mato Grosso do Sul.

O Mapa da Violência, publicação que analisa a evolução dos homicídios por armas de fogo no Brasil, no período de 1980 a 2014, e revela que o maior número de vítimas é a juventude, também foi acompanhado pela agenda, assim como Fórum de Gestores Estaduais, com o tema central ID Jovem, que concede o benefício de passagens gratuitas interestaduais a jovens de baixa renda. Na ocasião, foi lançada a “Caravana do ID Jovem”, a qual ocorrerá em todos os estados a partir de março, mobilizando a juventude brasileira para usufruir deste direito.

O encontro também atualizou os gestores a respeito das políticas públicas de juventude em andamento.