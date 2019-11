Bicampeão Em busca de título inédito, Costa Rica anuncia treinador bicampeão em MS Clube da região norte de Mato Grosso do Sul aposta no trabalho de Cláudio Roberto, campeão em 2012 e 2014

Sonhando com o seu primeiro título em Mato Grosso do Sul, o Costa Rica anunciou o nome do técnico responsável em por fim ao jejum. O clube apostará em Cláudio Roberto, bicampeão estadual como treinador e que estava em Macau, na China.

Cláudio Roberto foi campeão pelo Águia Negra, em 2012, e também pelo Cene, em 2014. Em 2007, Cláudio participou da campanha vitoriosa do Águia Negra como preparador físico.

“Anunciamos a contratação do técnico Cláudio Roberto para a temporada 2020, um profissional com vasta experiência no mercado”, anunciou o Costa Rica através de sua página em rede social.

O clube foi quem terminou tendo a melhor temporada. Eliminado nas quartas de final do Estadual, aproveitou o convite para disputar a Copa Verde, após diversas desistências, e chegou a mesma fase da Copa Verde, competição regional com times do Centro-Oeste, Norte e também do Espírito Santo.

No fim de outubro, o Costa Rica anunciou a permanência dos goleiros Rodolfo e Eduardo, do lateral Gugu, dos meias Júlio César, Juninho e Sena, e do atacante Thiago Miracema.