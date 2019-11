Quinta vez Em caminhonete roubada, mulher é presa pela quinta vez no ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta terça-feira (05), em Miranda, uma caminhonete roubada e prendeu casal de batedores.

A equipe fiscalizava no km 602 da BR 262, quando o condutor de uma Toyota/Hilux, de placas aparentes de Corumbá, ao avistar a fiscalização policial, realizou o retorno e iniciou fuga.

Após um quilômetro de perseguição, o suspeito perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidindo com um barranco. Ele empreendeu fuga a pé, não sendo localizado naquele momento. Próximo à caminhonete estava o passageiro, que foi encaminhado para a Unidade Operacional da PRF, onde constatou-se que ele havia se envolvido em um acidente próximo à Miranda e solicitado carona ao condutor da Hilux.

Após verificação dos fatos, ele foi liberado por não ter envolvimento no crime.

Foram realizadas buscas no local e o motorista da caminhonete foi localizado. Ele informou que receberia a quantia de R$ 1.500,00 para levar o veículo de Maringá (PR) até Corumbá. Em consulta aos sistemas, os agentes descobriram uma ocorrência de roubo/furto do automóvel, e que as placas originais são de Jaguapitã (PR).

Enquanto isso, em ações de Inteligência, foi abordado um Jeep/Renegade, placas de Belo Horizonte (MG). O condutor, de 24 anos, apresentou contradições acerca do motivo da viagem. No veículo estava um passageira, de 29 anos, que já responde criminalmente por receptação de veículo.

Ela confessou que todos estavam envolvidos no transporte da Hilux até Corumbá. Esta é a quinta vez que a mulher é presa pela PRF neste ano.

Os presos e os veículos foram encaminhados à Polícia Judiciária local.

Presa pela quinta vez pela PRF em 2019, mulher esteve envolvida nas seguintes ocorrências:

03 de julho de 2019 – Em Terenos (MS), no km 386 da BR-262, a suspeita foi abordada dirigindo uma Ford/Ranger roubada/furtada em direção à Corumbá (MS).

24 de julho de 2019 – Abordada em Miranda (MS), a mulher estava em um ônibus de viagem com destino a Campo Grande (MS). Na mala dela, os policiais encontraram 1 Kg de cocaína. Nesta ocorrência, a equipe descobriu que no dia 22 ela havia sido parada com uma Hyundai/Santa Fé, sem irregulares naquela data, porém, em nova consulta foi constatado boletim de roubo em Curitiba (PR). A mulher disse que havia deixado o veículo em Corumbá (MS).

19 de setembro de 2019 – Em Miranda (MS), km 602 da BR-262, após receber ordem de parada em uma caminhonete Toyota/Hilux, a suspeita tentou fugir, dirigindo por 20 quilômetros. Após abandonar o automóvel e tentar fugir a pé, ela foi detida. A Hilux possuía registro de roubo.

03 de outubro de 2019 – Abordada em Água Clara (MS), km 142 da BR-262, a mulher dirigia uma Toyota/Hilux. Ao parar o veículo, ela confessou a origem ilícita do veículo. A caminhonete havia sido roubada há três dias em Itapira (SP).