Segunda fase Em Campo Grande, Operário encara Botafogo-PB por vaga na segunda fase

O atual campeão estadual, Operário, encara nesta quarta-feira (13), o Botafogo da Paraíba, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo está agendado para as 20h30 no estádio Morenão, em Campo Grande.

Para se garantir na competição, o time da Capital precisa vencer. Qualquer outro resultado leva os paraibanos à segunda etapa.

A arbitragem do compromisso desta noite será de Savio Pereira Sampaio com assistências de Daniel Henrique da Silva Andrade e Leila Naiara Moreira da Cruz, todos do Distrito Federal.