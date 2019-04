Enxadadas Em casa de amiga, homem é agredido a enxadadas por ex no Alves Pereira

Um homem de 49 anos foi agredido a enxadadas na tarde desta sexta-feira (12) pela ex-mulher, de 42, com quem foi casado por sete anos. O caso aconteceu quando o homem estava na casa de uma amiga, no bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal está separado há três anos e não tem filhos juntos. Por volta das 13h, a ex chegou na casa da amiga do homem, onde se iniciou uma discussão. Em determinado momento, a ex pegou uma enxada e passou a agredi-lo.

Para se defender, ele colocou a mão na frente, mas foi atingido. O homem foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.