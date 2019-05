Agnaldo Timóteo Em coma induzido, Agnaldo Timóteo tem melhora e não apresenta mais febre Ele segue na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, para onde foi levado após sofrer um AVC

Internado há dez dias, Agnaldo Timóteo está apresentando melhora progressiva em seu quadro. Em coma induzido, o cantor já não apresenta mais febre. Ele segue na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, para onde foi levado após sofrer um AVC.

“Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora progressiva dos parâmetros clínicos, mantendo ainda critérios de gravidade. Em coma induzido, com boa resposta a antibioticoterapia e sem febre. Está sendo alimentado pela via venosa para deixar o intestino recuperar a função” diz o último boletim médico.