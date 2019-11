Corumbá Em Corumbá, Reinaldo Azambuja recebe apoio a cota zero e à noite abre a 15ª edição do Fasp

O governador Reinaldo Azambuja reafirmou nesta quinta-feira (14), ao desembarcar em Corumbá, onde abrirá o Eco Pantanal Extremo e o Festival América do Sul Pantanal (Fasp), que o Estado jamais cessou o diálogo com os pescadores profissionais sobre o decreto da cota zero. Ele anunciou que foi definida a data de 20 de dezembro para uma reunião onde serão discutidas alternativas que favoreçam a categoria.

Acompanhado da esposa, dona Fátima, do secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, e do deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa, Reinaldo Azambuja foi recepcionado no aeroporto por uma banda carnavalesca, moradores do Bairro Cravo Vermelho, que foram agradecer obras de infraestrutura levadas pelo Estado à comunidade, e também por um grupo de empresários de turismo em apoio à cota zero.

Governador cumprimenta o prefeito corumbaense Marcelo Iunes na chegada ao aeroporto

“Assim como as medidas impopulares que tomamos em relação ao Fundersul, necessárias para que o governo tenha capacidade de investimentos em três anos na implantação de 1.000 km de estradas pavimentadas e outros 700 km de recapeamento, além e 120 pontes de concreto, existem os prós e contras também em relação à pesca. O importante é que o governo está aberto ao diálogo para construirmos juntos o Estado que queremos”, frisou.

Bom senso

O governador sustentou que a nova legislação para a pesca esportiva é uma decisão tomada, sem a qual o estoque pesqueiro, em queda nos últimos anos, não será renovado. “Se não preservamos no futuro não teremos mais o turismo e nem a pesca em nossos rios. Precisamos ter essa consciência e bom senso, os estudos indicam que a reposição do estoque é necessária. Vamos atender os ribeirinhos, buscando alternativas de renda”, afirmou.

Moradores do Cravo Vermelho agradecem ao governador pelas obras no bairro, em parceria com a prefeitura

Sobre os dois grandes eventos que Corumbá sedia – Fasp e Pantanal Extremo -, Reinaldo Azambuja disse que são ações do Estado articuladas com o município que criam um ambiente extremamente positivo, movimentando a cultura e o turismo e gerando a economia local. Ele destacou a parceria com a prefeitura e afirmou sentir-se gratificado em visitar a cidade para participa da abertura do festival e das competições esportivas ligadas à natureza.

Governo presente

Ao citar os investimentos do Estado na região, nas áreas de saúde (novo Pronto-Socorro), saneamento (água potável e esgoto) e infraestrutura (recapeamento de vias urbanas), o governador destacou que as benfeitorias à população são resultados da parceria com a Prefeitura e as ações articuladas com a bancada federal e os deputados estaduais. “É o governo presente graças ao apoio que recebemos dos nossos parlamentares”, frisou.

Após entrevista à imprensa, ainda no aeroporto, o governador seguiu com comitiva para a Marinha, em Ladário, onde almoçou com o alto comando do 6º Distrito Naval. Às 17h, abre, juntamente com o prefeito Marcelo Iunes, o Eco Pantanal Extremo, em ato no Centro de Convenções Miguel Gomez, no porto-geral. A abertura da 15ª edição do Fasp será às 20h, na Praça Generoso Ponce, ao lado da diretora-presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro.