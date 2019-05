INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Em dez dias, Agetran aplicou quase 5 mil multas na Capital Relação de multas cadastradas foi publicada no Diário Oficial; Veja se você está na lista

No período de dez dias, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) aplicou 4.908 motoristas por infrações de trânsito em Campo Grande. Relação de multas cadastradas foi publicada hoje em suplemento do Diário Oficial do Município.

Na lista, constam as placas dos veículos, data da infração, pontos perdidos na carteira nacional de habilitação (CNH) e o artigo do Código de Transito Brasileiro (CTB).

Todos os proprietários dos veículos que constam na lista têm o prazo de 15 dias, a contar de hoje, para apresentar defesa de autuação ou informar nome do condutor infrator, caso não seja o proprietário que estivesse conduzindo o automóvel na data da infração. Neste caso, o motorista apontado pode ser responsabilizado pela multa, tanto na pontuação como no valor.

As autuações foram aplicadas entre os dias 11 e 20 de abril deste ano, no perímetro urbano da Capital.

Transitar em velocidade acima da permitida foi uma das infrações que mais geraram autuações. Também houve muitos flagrantes de motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, avançar o sinal vermelho ou sinalização de parada obrigatória e estacionar o veículo em locais proibidos, entre outros.

Para entrar com recurso ou alterar o condutor, é necessário que o proprietário faça requisição por meio do site da Agetran, apenas nos casos em que o motorista não tenha sido identificado no auto de infração. Caso não haja solicitação, passado o período cada motorista será penalizado de acordo com o previsto para a infração cometida.