Previdência Em discurso, Azambuja encoraja relator da Previdência Moreira do PSDB diz que partido não está a serviço do governo

Em discurso, durante convenção nacional do PSDB que ocorreu em Brasília, nesta sexta-feira (31), governador do Estado, Reinaldo Azambuja encorajou o relator da Previdência, deputado federal Samuel Moreira (PSDB) a dar continuidade na matéria. “Samuel, O PSDB tem papel histórico e temos que ter coragem para enfrentar sistema de corporações que se aproximaram do estado brasileiro em benefício de uma minoria”, afirmou.

A afirmação do governador tem relação com a declaração do relator da Previdência, em que o deputado disse que o PSDB não está a serviço do governo.

De acordo com o site G1 notícias, Samuel Moreira afirmou que deverá apresentar o relatório da Reforma da Previdência no fim da semana que vem ou no início da semana seguinte, atendendo a um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

EVENTO

A convenção nacional do PSDB elegeu, nesta sexta-feira (31), o novo presidente do partido deputado federal Bruno Araújo (PSDB-PE). O deputado federal pelo MS, Beto Pereira foi eleito secretário-geral.

Na ocasião, além de eleger o novo presidente da sigla, os tucanos vão debater o novo código de ética da legenda que foi aprovada na última quinta-feira (30). A legislação interna prevê a expulsão de políticos condenados criminalmente ou que tiverem cometido infidelidade partidária.