Fronteira Em duas caminhonetes, pistoleiros executam homem na fronteira

Executado em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia, Gervásio Nuñez Portilho, de 22 anos, enquanto caminhava com a mulher, Maria Espinola, de 22. Segundo o Campo Grande News, os pistoleiros atacaram os dois a bordo de duas caminhonetes.

As vítimas estavam na avenida que divide Capitán Bado e Coronel Sapucaia, no momento do ataque. Os homens, de acordo com o site, chegaram em uma Toyota Hilux prata e numa Mitsubishi preta, armados com pistolas 9 milímetros.

Foram efetuados vários disparos e fugiram em seguida.

Portilho morreu no local e a mulher foi levada para o hospital da cidade, onde está internada. Ele era irmão de uma assistente da Promotoria de Justiça.