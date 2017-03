The end Em fazenda; peões brigam após "cachaçada", que termina em assassinato e suicídio

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Nesta quinta-feira (16), um homicídio seguido de suicídio vitimou Sebastião Leite Carvalho (50), e Lázaro Ferreira Neto (40), em Corguinho, cidade a 96 quilômetros de Campo Grande. Os dois eram funcionários de uma fazenda e teriam discutido durante consumo de bebida alcoólica.

De acordo como registro, a Polícia Militar foi acionada para ir até a fazenda Monte Sião, onde teria ocorrido um homicídio seguido de suicídio. No local, foram encontrados os dois corpos caídos no chão, com perfurações feitas por tiros. Sebastião tinha marcas no tórax e Lázaro uma perfuração na cabeça.

Uma testemunha ocular, um funcionário da fazenda revelou que mora no local e, na quarta-feira (15), por volta das 22 horas, ouviu os disparos de arma de fogo e viu Sebastião ser atingido pelos tiros, feitos por Lázaro. Ele afirmou que ainda viu Lázaro segurando a arma de fogo e atirando na própria cabeça em seguida. De acordo com a testemunha, os dois estavam bebendo e teriam discutido por motivos fúteis.

A arma foi apreendida no local e o caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio simples e suicídio. (Com Informações adicionadas).