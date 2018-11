Iguatemi Em Iguatemi, 120 famílias deixam “Buracão” e recebem moradias

“Foi uma benção, esperava há 10 anos pela casa. Viver em casa alugada, de um lado para o outro é um sofrimento”, disse Evanilda dos Santos Ratier, de 53 anos, ao comemorar a entrega da sua casa própria na manhã desta segunda-feira (5.11), no município de Iguatemi. Ela é uma das 120 famílias que moravam em barracos na região conhecida como “Buracão”, antigo lixão, e que agora receberam moradia digna.

“Essas pessoas moravam no Buracão, que era o antigo lixão, e agora tem uma habitação de qualidade, sem pagar nem um tipo de prestação. Isso é qualidade de vida, isso é você atender aos mais necessitados. Essa é a razão da gente governar, atender essas famílias extremamente necessitadas”, frisou o governador Reinaldo Azambuja durante a solenidade de entrega das casas.

Ele destacou que as obras em Iguatemi continuam e ao todo serão entregues 378 habitações no município. Até dia 31 de dezembro, em todo Estado, serão cerca de 26 mil casas entregues. “Agradecemos ao Governo Federal porque várias obras estavam paralisadas por falta de pagamento e conseguimos retomar”, lembrou.

O superintende da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso Lima, reforçou a importância da parceria entre os governos Municipal, Estadual e Federal para a concretização dos projetos habitacionais. “Esse é um empreendimento que possui toda infraestrutura necessária para morar com dignidade, cumprindo o direito constitucional da habitação”, disse.

Até dia 31 de dezembro serão aproximadamente 26 mil casas entregues em Mato Grosso do Sul.

A prefeita da cidade, Patrícia Nelli Margatto, declarou que “Iguatemi tem que ter uma gratidão enorme” pelo governador devido às melhorias que o Governo do Estado proporcionou aos moradores nos últimos quatro anos. Ela citou as obras de pavimentação e drenagem do bairro Vila Rosa, além da entrega de pontes de concreto e serviços de saúde.

“Ações na saúde foram várias, mas uma que nos comoveu foi quando os 62 moradores saíram daqui para fazer cirurgia de catarata. Recebi todos no meu gabinete e ali os relatos foram muitos, me emocionaram”, detalhou.

Ainda participaram da solenidade a presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez; o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun; além de prefeitos e vereadores da região.

Sonho

Aline Beatriz não se continha de alegria ao lado da mãe Evanilda.

As 120 famílias beneficiadas acompanharam com alegria a entrega das moradias. “Estou tão feliz, se pudesse já estava dentro de casa”, disparou a estudante Aline Beatriz, de 15 anos. Ela fez questão de acompanhar a mãe Evanilda durante a solenidade de entrega das chaves.

A índia kaiowá Gênia Romeiro, de 27 anos, é mãe de dois filhos, e há sete meses morava em um barraco na região conhecida como “Buracão”. Separada do marido, ela faz planos para o futuro. “Agora, com a minha casa, vou poder trabalhar e cuidar dos meus filhos”.